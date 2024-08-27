ما هي شروط التسجيل في منحة كبار السن بعمان؟ وكيفية التسجيل بالمنحة

تهتم الحكومة العمانية بكبار السن حيث أطلقت منحة لدعم كبار السن وهي تعد من أهم برامج الدعم والهدف منها مساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية من خلال توفير دعم مالي لهم، وتزايد البحث من قبل الكثير من كبار السن في عمان عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة للحصول على الدعم ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل وأهم الشروط الواجب توافرها.

شروط التسجيل في منحة كبار السن بعمان

هناك بعض الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الحكومة العمانية الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم منحة كبار السن وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 60 سنة

عدم حصول المتقدم على أى دعم آخر مقدم من الحكومة.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العمانية.

أن لا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

إقامة المتقدم في عمان إقامة دائمة.

يشترط تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

عدم حصول وجود أى حكم قضائي على المتقدم.

ضرورة الالتزام بقوانين السلطات العمانية.

حضور الدورة التدريبية.

كيفية التسجيل في منحة كبار السن عمان

بعد أن وضحنا لكم شروط التسجيل سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في منحة كبار السن حيث أتاحت الحكومة خدمة التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: