يدعم الشحن السريع.. مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 9 5G بأقوى الإمكانيات وكاميرا عالية الدقة

أطلقت شركة أوبو أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف Reno 9، والذي يضم مجموعة من المميزات والتحديثات التي تجعله خيار جذاب للمستخدمين، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث 120Hz، مما يوفر تجربة بصرية سلسة ومريحة، ويأتي الجهاز أيضا مزود ببطارية بسعة كبيرة تضمن استخدام طويل الأمد مع كاميرا خلفية عالية الدقة لتحسين جودة التصوير، وسوف نعرض لكم كافة مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo Reno 9 5G

يتميز هاتف Oppo Reno 9 5G بمجموعة من المواصفات التي تجعله منافس قوي في فئته، والمواصفات كالتالي:

الشاشة من نوع AMOLED مع دعم لمعدل تحديث 120Hz، بالإضافة إلى انحناءات بسيطة في أطراف الشاشة.

المعالج يوفر أداء جيد يناسب المهام اليومية وتطبيقات الألعاب.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G لضمان سرعة إتصال فائقة.

يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مما يتيح شحن البطارية في وقت قصير.

توفر البطارية أداء ممتاز وتدوم لفترات طويلة خلال اليوم.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن مما يجعله مريح في الاستخدام.

يتميز ببصمة سريعة الاستجابة وشبكات قوية.

عيوب هاتف Oppo Reno 9 5G

على الرغم من المواصفات المتميزة إلا أن هاتف Oppo Reno 9 5G يتضمن بعض العيوب، وهي كالتالي:

لا يدعم التصوير بزاوية واسعة أو التقريب.

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

تأتي السماعات من نوع مونو وليست ستيريو مما قد يؤثر على جودة الصوت.

سعر هاتف Oppo Reno 9 5G

يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر 400 دولار أمريكي النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، ولم يتم الإعلان عن سعره الرسمي في السوق المصري بعد ولكن من المتوقع أن يتم طرحه قريبا في الأسواق المصرية والعربية بأسعار تنافسية.