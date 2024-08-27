بطريقة مبسطة.. طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق لعام 2025 جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج موسم 2025، حيث كان آخر يوم لتقديم الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، والتسجيل الإلكتروني كان متاح لمدة 20 يوم بداية من 25 يوليو الماضي حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ومع اقتراب موعد إعلان نتائج القرعة ينتظر المتقدمون بفارغ الصبر معرفة إذا كانوا من المحظوظين الذين ستتاح لهم الفرصة لزيارة بيت الله الحرام.

أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بتوفير رابط إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الاطلاع على النتائج من قبل المتقدمين من منازلهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الهيئة، وسيتلقى الفائزون في القرعة رسالة نصية على أرقام الهواتف المسجلة تفيد بقبول طلباتهم، ويتعين على الفائزين التوجه إلى الهيئة خلال 20 يوم من تاريخ ظهور النتائج لتقديم الأوراق المطلوبة وإلا سيتم إلغاء قبولهم، وهذه القرعة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلم العديد من العراقيين في أداء فريضة الحج مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن عدالة التوزيع وفرصة المشاركة في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

بعد انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج تقوم الهيئة العليا للحج بدراسة الطلبات وإعلان أسماء المقبولين من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف المسجلة، كما ستتمكن من الاطلاع على أسماء المقبولين عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة من خلال اتباع الخطوات التالية: