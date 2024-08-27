وحش سامسونج .. سعر ومواصفات Samsung Galaxy S 24 Ultra ” مميزات ولا في الخيال “

تم الإعلان من قبل شركة سامسونج بأنها قامت بتصنيع هاتف جديد وهو سامسونج جالكسي اس 24، وذلك الهاتف يعتبر من أفضل الهواتف الأندرويد التي تم تصنيعها خلال تلك الفترة، ويعتبر ذلك الهاتف تجربة مثيرة للغاية لأنه يعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، كما أن يكون سعره في متناول اكثرية الأشخاص، ويمكن شرائه من أي دولة، كما أن ذلك الهاتف يتمتع بشاشة دقيقة وقوية ومصممة بشكل مميز ورائع، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم سعره.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra

سوف نقوم بتوفير لكم المميزات المتعلقة بهاتف شركة سامسونج الجديد حتى تكونوا على علم بتلك المميزات وشرائه، وتتمثل تلك المميزات في الآتي:

يحتوي ذلك الهاتف على سعة بطارية كبيرة مما يجعله يعمل لوقت طويل للغاية على مدار اليوم. يحتوي ذلك الهاتف على معالج يقدم أداء مميز وقوي وفريد من نوعه. يدعم ذلك الهاتف جميع مزايا الذكاء الاصطناعي. يحتوي ذلك الهاتف على قلم ويدعمه بشكل كامل. صوت السماعات الخارجية لذلك الهاتف تكون عالية.

سعر هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra

بعد أن تم الإعلان عن سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الجديد من قبل شركة سامسونج سوف تقوم بتوفير لكم سعره حتى تكونوا على علم به، حيث أن يكون سعره في مصر ب 46 ألف جنيه وذلك الهاتف يكون بسعة 256 جيجا ورامات 12 جيجا، أما بالنسبة لسعره في المملكة العربية السعودية يكون ب 4200 ريال سعودي وهو يكون بنفس الرامات والسعة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن مواصفات الهاتف التي قامت بتصنيعه في الفترة الأخيرة، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم مواصفاته: