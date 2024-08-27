وزارة السكن والعمران.. تسجيلات عدل 3 AADL في الجزائر 2024 وطريقة الاستفادة من سكنات عدل.. غربلة المسجلين مستمرة!!

مع اقتراب موعد الإعلان عن برنامج سكنات عدل 3، ينتظر الكثير من المواطنين في الجزائر بفارغ الصبر فرصة التسجيل للحصول على سكن لائق ضمن هذا المشروع السكني الوطني، ويعد برنامج عدل من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير سكن ميسر للمواطنين، وشهد نجاح كبير في مراحله السابقة، ويترقب العديد من المواطنين إعلان موعد التسجيل الجديد للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا المشروع الذي يعتبر فرصة ذهبية لتحقيق حلم السكن، وسوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في سكنات عدل 3، وأيضا الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يجب على المواطنين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة من موقع وكالة عدل، ويمكن التسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوكالة عند فتح باب التسجيل، والخطوات كالتالي:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوكالة عدل.

ثم بعد ذلك قم بإنشاء حساب باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كان لديك حساب بالفعل يمكنك تسجيل الدخول مباشرة.

قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بكافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل؛ رقم التعريف الوطني، الحالة الاجتماعية، والدخل الشهري.

قم بإرسال كافة المستندات اللازمة مثل؛ شهادة الدخل وشهادة الحالة الاجتماعية.

بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة يمكنك تأكيد التسجيل وانتظار الرد من الوكالة.

الشروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

وضعت وكالة عدل مجموعة من الشروط يجب توافرها للتسجيل في سكنات عدل، والشروط كالتالي: