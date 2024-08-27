عشاق التصوير هيستمتعوا .. مواصفات وسعر هاتف OPPO Reno 12 5 G بطارية قوية مش هيفصل منك

قامت شركة أوبو المعروفة بالإعلان عن أنها قامت بتوفير مواصفات وسعر هاتف أوبو رينو 12 5 جي الجديد، ووضحت بأن جاءت مواصفات ذلك الهاتف بأنه يتميز بشاشة كبيرة وتصميم أنيق ومميز وعصري، كما أنه مزود برينج لايت للاشعارات، ويتميز أيضا ذلك الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها إلى 5000 مللي أمبير، ويدعم ذلك الهاتف الشحن السريع بقوة 45 وات، كما أنه يمتلك العديد من المميزات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم في السطور القادمة.

مميزات هاتف Oppo Reno 12 5 G

قامت شركة أوبو بالإعلان عن مميزات الهاتف التي قامت بتصنيعه في الفترة الأخيرة، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المميزات وهي:

يعمل ذلك الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14. يتميز ذلك الهاتف ببطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير. تم توفير ذلك الهاتف بالكثير من الألوان المختلفة حيث أن تم توفيره باللون الأخضر واللون البرتقالي.

سعر هاتف Oppo Reno 12 5G

أعلنت شركة أوبو المعروفة بصناعة الهواتف المحمولة عن سعر الهاتف التي قمنا بذكره لكم قبل قليل، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم سعره:

حيث أنها أعلنت بأن أن وصل سعره عالميا إلى 1100 دولار وذلك يكون خاص بنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. وصل سعره في المملكة العربية السعودية إلى 4400 ريال سعودي.

مواصفات Oppo Reno 12 5G

قامت شركة أوبو بالإعلان عن مواصفات الهاتف التي قامت بتصنيعه في الفترة الأخيرة، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم مواصفاته: