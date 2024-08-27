سجلي فورا.. رابط الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر anem.dz

قامت وكالة التشغيل الوطنية بتوضيح الخطوات اللازم اتباعها للتسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، كما قامت الوكالة بتوضيح الشروط الخاصة بالقبول وذلك من خلال بيان رسمي بجريدة الجزائر الرسمية، وقد أوضحت الوكالة عبر هذا البيان بأنه يمكن للسيدات أن يقمن بالتسجيل بتلك المنحة وفقاً للشروط والمعايير المحددة، وعلى من تنطبق عليها تلك الشروط أن تقوم بالتسجيل حتى تضمن قبولها بالمنحة، وتلك المنحة يتم منحها للنساء الغير عاملات بالجزائر، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

طرابط الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

قامت وكالة التشغيل الوطنية بنشر الخطوات المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 وذلك عبر موقع الوكالة الرسمي الإلكتروني، وقد أشارت الوكالة إلى أنها لن تهام بالطلبات التي تقدم بشكل تقليدي، وخطوات التسجيل بتلك المنحة كما يلي:

قم بالدخول لموقع وكالة التشغيل الوطنية.

ثم قم بالضغط على الايقونة الخاصة بمنحة البطالة.

ومن ثم قم بتحديد المنطقة التي تقيم بها السيدة التي تريد الحصول على المنحة.

ومن ثم قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بتلك السيدة.

وبعد ذلك قم برفع كافة المستندات المطلوبة.

واضغط بعدها على زر الإرسال.

ما هي شروط التسجيل بمنحة المرأة الماكثة بالمنزل؟

أوضحت وكالة التشغيل الوطنية الشروط اللازم استيفاؤها بالسيدات اللاتي ترغبن في الحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل لعام 2024، وتلك الشروط كالتالي: