موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وهل سيتم زيادة المرتبات لهذا الشهر وزارة المالية العراقية توضح

شهدت محركات البحث اهتماما متزايدا بموضوع موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024، هذا الاهتمام لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لتداول تقارير وإشاعات تفيد بإمكانية تقديم موعد صرف الرواتب عن التوقيت المعتاد، هذا الأمر أثار فضول واهتمام شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كدخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية وتغطية مصاريفهم الأساسية، ومن الجدير بالذكر أن عملية صرف الرواتب لا تتم بشكل عشوائي بل تخضع لشروط وضوابط محددة وضعتها الجهات المختصة لضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أفادت الهيئة الوطنية للتقاعد بشكل رسمي بموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 مبينة أن جميع الأخبار المتداولة التي تزعم تأجيل صرف الرواتب لا تمت للحقيقة بصلة:

وقد أوضحت الهيئة أن الرواتب تصرف بانتظام في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إلا في الحالات التي يتزامن فيها هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، حيث يتم حينها تعديل الموعد وفقا لما يقتضيه الأمر.

و أكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات في موعد الصرف عبر الموقع الرسمي للوزارة لضمان إيصال المعلومات الدقيقة إلى كافة المستفيدين من الرواتب التقاعدية.

فيما يتعلق بشهر سبتمبر 2024، فقد أعلنت الهيئة أن موعد صرف الرواتب سيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، مما يضمن عدم حدوث أي تأخير في حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

تم التوضيح عن بعض الشروط من قبل الحكومة العراقية للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق وهي كالتالي: