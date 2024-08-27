زجاج وبخمس كاميرات مُذهلة .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra واسعاره بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة سامسونج المتخصصة في الهواتف الذكية عن إطلاق هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra الجديد، الذي يأتي بأحدث التقنيات والميزات، مما يجعله الاختيار المثالي للمستخدمين الراغبين في تجربة هاتف استثنائية، وفيما يلي سوف نتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

تتميز بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة 1440×3088 بكسل، مع معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز لضمان سلاسة الحركة ووضوح الصور.

تدعم الشاشة سطوعًا عاليًا يصل إلى 2600 شمزعة، وتأتي مزودة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Armor المتين. يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وفتحة عدسة واسعة تتيح التقاط صور عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على عدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل، فضلاً عن عدسة مخصصة للتقريب البصري.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 12 ميجابيكسل، مما يجعلها قادرة على التقاط صور سيلفي رائعة.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى أنها تدعم الشحن اللاسلكي العكسي لتشغيل الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

يتسم الهاتف بتصميم أنيق وفريد، حيث يأتي بظهر زجاجي محمي بطبقة من زجاج Gorilla Glass Armor وإطار مصنوع من التيتانيوم المتين.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة مستخدم One UI 6.1، التي تقدم العديد من الخصائص والتحديثات. يدعم الهاتف كافة الشبكات الحديثة بما في ذلك شبكة الجيل الخامس 5G.

سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

اشتدت عمليات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية حول سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra، حيث جاءت الاسعار كالآتي: