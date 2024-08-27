المستندات والملفات المطلوبة للتقدم في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر

قامت مديرية الأمن الوطني العام بالإعلان عن فتح باب التسجيل في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة لعام 2024 وذلك للإناث وللذكور في ولاية أمن البيض، وذلك بدءاً من الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2024، وعلى الراغبين في التقدم للتسجيل بتلك المسابقة أن يقومو بتجهيز الأوراق والمستندات التي سنتعرف عليها بالسطور القادمة، وكذلك الوثائق والملفات الإداربة اللازم استكمالها، فتابعوا معنا.

مسابقة توظيف مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر

وعلى كل من يرغب في التقديم في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة لعام 2024، التقرب لمكتب التوظيف الموجود في الأمن الحضري الثالث بحي سيدي الحاج في حوص ويجب إرفاق تلك المستندات:

يشترط أن يتم تقديم طلب خطي.

ويشترط وجود صورتين من البطاقة الوطنية.

كما يجب إرفاق صورة من شهادة البكالوريا.

كما يجب إثبات سداسيات من جامعتك بتلك التخصصات: الإعلام العالي، والعلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بالإضافة للقانون وعلوم السياسة بالإضافة لعلوم التيسير وكذلك العلوم التجارية.

كما يشترط إرفاق شهادة ميلادك الحديثة.

ويجب إرفاق شهادة

حديثة لقياس القامة.

كما يجب إثبات وضعك القانون من الخدمة العسكرية للذكور سوا بشهادة أدائك أو بشهادة إعفاء.

ومن ضمن شروط التقديم للمسابقة أن يكون عمر المتقدم للمسابقة ما بين الحادي والعشرين عاماً وحتى الستة وعشرين عاماً.

ما هي الملفات الإدارية اللازم استكمالها بعد نجاحك بالمسابقة؟

يجب أن تقوم باستكمال تلك الملفات الإدارية في حالة أنك نجحت بالمسابقة، وتلك الملفات كما يلي: