“عبر منصة مظلتي” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية

تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا وحقا في الدعم والمساعدة لذلك فقد أطلقت برنامج الرعاية الاجتماعية الذي أسهم في رفع مستوى الحياة للعديد من الأسر والأفراد الذين تم اختيارهم وفقا لمعايير وشروط محددة تضمن استفادة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفي الآونة الأخيرة، زادت الأسئلة حول أسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وطرق الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة كيفية الوصول إلى قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لذلك أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية الاستفسار عن هذه الأسماء بسهولة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

سجل الدخول إلى هذه المنصة باستخدام اسم المستخدم ورقم التعريف.

توجه إلى برامج منصة مظلتي.

يتعين على المواطن الذي يقدم الطلب اختيار خيار برنامج الدعم الاجتماعي.

حدد المحافظة التي يقطن بها المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي يرغب في الحصول على معلومات بشأنها.

تدوين كافة البيانات والمعلومات اللازمة.

انقر على أيقونة بحث.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة أن يحققوا مجموعة من الشروط المحددة وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

يجب أن يتراوح سنه بين 18 و 60 سنة.

من الضروري ألا يستفيد من برامج حكومية أخرى.

يشترط أن يكون المتقدم بلا دخل شهري كاف أو وظيفة حكومية.

وينبغي ألا يمتلك ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

يجب على المتقدم للحصول على دعم الرعاية أن يكون لديه جميع الوثائق اللازمة لإثبات استحقاقه للمساعدة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

لإتمام عملية الاستحقاق يجب تقديم المستندات التالية: