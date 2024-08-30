حقق حلمك وأربح 1000000دولار.. أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 وما هي شروط الأشتراك في المسابقة 

Nahla helmy تاريخ النشر تصنيف منوعات
حقق حلمك وأربح 1000000دولار.. أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 وما هي شروط الأشتراك في المسابقة 
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم تعد واحدة من أكثر المسابقات التلفزيونية شهرة في العالم العربي، حيث تجذب الملايين من المشاهدين والمتسابقين على حد سواء، هذه المسابقة تمنح الفرصة عبر أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم بتحقيق أحلامه التي ربما كانت تبدو مستحيلة وذلك من خلال الفوز بجوائز مالية ضخمة قد تغير مجرى حياته بالكامل، وتعتمد مسابقة الحلم على آلية بسيطة وشفافة تتيح للمشتركين من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عبر الرسائل النصية أو التطبيقات المخصصة.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

أصبحت مسابقة الحلم رمزا للأمل والتغيير في حياة الكثيرين، حيث يترقب الملايين كل عام الإعلان عن الفائزين الجدد وبالإضافة إلى الجوائز النقدية، وتقدم المسابقة أيضا تجارب فريدة وفرصا للمشاركة في فعاليات خاصة مما يجعلها تجربة لا تنسى للمشتركين، وارقام الإشتراك في مسابقة الحلم كالتالي:

  • ارقام الاشتراك من البحرين: 94000.
  • ورقم الإشتراك من عمان: 90434.
  • أما رقم المملكة العربية السعودية: 650444.
  • والاشتراك من مصر:  95458 أو 95450.
  • ورقم الكويت من خلال: 4141.
  • أما رقم سوريا من خلال: 1555.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

إن مسابقة الحلم ليست مجرد برنامج ترفيهي بل هي تجربة مجتمعية تشجع على الأمل والتفاؤل، وتذكرنا بأن الحياة مليئة بالفرص التي قد تغير مصيرنا في لحظة، وشروط الإشتراك في مسابقة الحلم كالآتي:

  • يجب أن يكون من أصول عربية ويحمل الجنسية العربية.
  • يكون مقيما في إحدى الدول العربية.
  • أن يقوم بإرسال رسالة نصية على أحد الأرقام المخصصة للبرنامج، وذلك كخطوة أولى للمشاركة الفعالة.
  • يجب على المتقدمين أن يحققوا شرط السن القانوني، حيث يتوجب أن يكونوا قد بلغوا العمر المحدد قانونا الذي يمكنهم من التعامل والمشاركة في المسابقة بصفة قانونية.
  • الإجابة بشكل صحيح ودقيق على جميع الأسئلة التي تطرح خلال المسابقة.
  • كما يجب التنويه إلى أنه من غير المسموح لأي من أقارب العاملين في البرنامج التقدم أو المشاركة في المسابقة.
  • الالتزام بجميع هذه الشروط والمعايير لضمان أهلية المشاركة وزيادة فرص الفوز في المسابقة.
معلومات الكاتب
Nahla helmy

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