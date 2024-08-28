“سجــــل هُنـــــا فــورا lvtd.gov.iq“ التسجيل في استمارة “منصة مهن للعاطلين“ 2024 في العراق

زادت معدلات البحث من قبل كثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في استمارة منصة مهن للعاطلين 2024 بالعراق، وتعد تلك الخدمة إحدى الخدمات المتميزة التي تحرص الحكومة العراقية على تقديمها للمواطنين حت يتمكنو من الحصول على نثدر دخل ثابت لهم مما يقلل من نسبة البطالة، كما أن تلك الخدمة تساعد الكثير من المواطنين على سد الاحتياجات الشخصية لهم، وتوفير مستوى معيشي مناسب لهم ولأطفالهم، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

طريقة التسجيل في استمارة منصة مهن للعاطلين 2024 بالعراق

إذا كنت ترغب في التقديم على استمارة منصة مهن للعاطلين 2024 بالعراق وليس لديك عمل، فقم باتباع تلك الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

قم بالدخول لصفحة منصة مهن الإلكترونية.

ومن ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم بالضغط على الزر الخا بتسجيل دخولك للمنصة.

وبعد ذلك قم بالضغط على خيار الباحثين عن فرص عمل.

ستظهر أمامك استمارة فقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بها.

ثم انقر على الزر الخاص بإرسال الطلب.

ومن ثم ستتحقق الجهات المختصة عن كافة بياناتك التي قمت بإدخالها، ومن ثم سيتم التواصل معك.

ما هي شروط التسجيل في استمارة منصة مهن للعاطلين 2024 بالعراق؟

توجد عدة شروط يجب أن يستوفيها الراغبين بالتقديم في استمارة منصة مهن، وتلك الشروط كما يلي: