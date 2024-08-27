استخرجها الآن .. رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريباك 2024 لوائح بريف المترشحين سنة أولى اعدادي PDF

أعلن موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية عن نتائج المقبولين في السنة الأولى الإعدادية لعام 2024 (كونكور)، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الكونكور عبر موقع موريباك حسب المقاعد من خلال الرابط Mauribac brevet 2024، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريباك 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج كونكور موريباك 2024

أعلنت وزارة التهذيب والإصلاح الوطني في موريتانيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية لعام 2024، بعد انتهاء عملية التصحيح وتقدير الدرجات التي استغرقت عدة أسابيع في مختلف الولايات، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أشارت إلى زيادة نسب النجاح هذا العام، إلى جانب نشر أسماء أوائل المسابقة وصورهم، كما أوضحت أن المسابقة أُقيمت على المستوى الجهوي، مما زاد من التنافس بين الطلاب. وقد وفرت وزارة التهذيب الوطنية رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتائج، تيسيرًا للطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية لعام 2024، ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

في البداية، يجب عليك زيارة موقع موريباك

ثم الضغط على خيار نتائج “كونكور 2024”.

عند دخولك إلى الموقع، يمكنك تنزيل ملف PDF يتضمن قوائم الناجحين، حيث يتم تقسيمها حسب الولايات لتسهيل عملية البحث.

بعد تحميل الملف، يمكنك البحث عن اسم الطالب أو رقم المقعد في القائمة المخصصة لكل ولاية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السنة الأولى الإعدادية 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الطريقة الثانية من خلال زيارة موقع وزارة التهذيب والإصلاح الوطني، عن طريق اتباع الخطوات التالية: