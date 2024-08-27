وزارة العمل الجزائرية.. طريقة التسجيل في منصة البناء الريفي​ 2024 للمواطنين الجزائريين | الاستفادة من منحة FNPOS

قامت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإعلان في بيان رسمي لها موجه لعمال الأجراء والمتقاعدين وذلك البيان يكون عبارة عن أنها قامت بإطلاق الدورة الأولى لكي يتم استقبال الطلبات من قبل المستفيدين من الإعانة المالية الغير قابلة للاسترداد الممنوحة من خلال طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وذلك الأمر يكون في إطار برنامج السكن الريفي، لذلك سوف نتعرف أكثر عن ذلك الأمر لذلك عليكم أن تقوموا بمتابعة ما سيتم كتابته في السطور القادمة.

منصة البناء الريفي 2024

أعلن الصندوق الوطني عن أنه قام بتوفير منصة إلكترونية يطلق عليها اسم منصة البناء الريفي و يستطيع جميع الأشخاص المستفيدين من الإعانة المالية التقديم على تلك المنصة، وكان الهدف من توفير تلك المنصة توفير وقت وجهد المستفيدين، لأنهم كانوا في بداية الأمر يذهبون إلى المكاتب المتوفرة في ولايات الوطن، وكان ذلك بهدف إرسال الملف الورقي ولكن أصبح الجميع الآن يستطيعوا إرسال المستندات إلكترونيا والتقديم أيضا إلكترونيا بكل سهولة.

شروط الاستفادة من منحة FNPOS كاملة

لكي تستطيعوا الاستفادة من الإعانة المالية الغير مستردة يجب عليكم أن تكونوا متوافقين مع الشروط والاحكام التي سوف نقوم بتوفيرها لكم وهي:

يجب ألا يستفيد المتقدم من أي عقار سكني أو قطعة أرض تكون صالحة للبناء والسكن. على المتقدم أن يكونوا من المتقاعدين المنتسبين أو عمال الأجراء. يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة عن ست أضعاف الأجر الوطني. يجب أن يكون السكن المحدد من أحد برامج السكن الاجتماعي.

طريقة التسجيل في منصة البناء الريفي 2024

سوف نوضح لكم الخطوات المتعلقة بالتسجيل في منصة البناء الريفي حتى تستطيعوا التسجيل بنجاح، وتمثل تلك الخطوات في الآتي: