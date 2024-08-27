ثبتها وتابع مسلسلك… تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على عرب سات ونايل سات 2024 لمشاهدة باقة من أمتع المسلسلات

أقبل عدد كبير من الأفراد على البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، فهي تعمل على العديد من الأقمار الصناعية مثل عرب سات والنايل سات أيضًا، ولقد تمت القناة من حصد شعبية كبيرة داخل دول الوطن العربي لتقديمها مجموعة من المسلسلات التركية الشهيرة ومن بينها قيامة عثمان، وكذلك تعرض برامج وأنشطة عديدة وتتوفر كافة العرض مجانيًا وبجودة بث عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على عرب سات ونايل سات

تساءل محبي الدراما التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، حيث تقدم القناة محتوى مناسب لجميع الأعمار ويمكن لكافة أفراد الأسرة متابعتها، بالإضافة إلى كونها قناة مجانية توفر بث بجودة عالية يون تقطيع أو تشويش، كما أنها تضم مجموعة من أبرز البرامج التي تقدم على مدار ساعات اليوم، وتعتبر مدة الفواصل الإعلانية قصيرة مقارنة بالقنوات الأخرى، ويمكن الحصول على القناة من خلال بيانات التردد التي تتعلق بالأقمار الصناعية التي تبث القناة عليه، وجاءت الترددات على النحو التالي:

تردد القناة الفضائية الفجر الجزائرية عبر قمر النايل سات الصناعي:

التردد الخاص بالقناة يكون: 12646.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

بينما معامل الاستقطاب يكون: أفقي.

وكذلك معامل تصحيح الخطأ يكون: ¾.

تردد القناة الفضائية الفجر الجزائرية عبر قمر عرب سات الصناعي:

يكون التردد الخاص بالقناة يكون: 11034.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون: ⅚.

وكذلك معامل الاستقطاب يكون: عمودي.

كيفية تنزيل قناة الفجر على الريسيفر 2024

يتم استقبال عروض قناة الفجر من خلال الالتزام بالخطوات المحددة، وهي تتمثل في الآتي: