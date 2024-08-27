بدون بيض عمل بلح الشام في المنزل الوصفة الاقتصادية زي المحلات بسهولة

بلح الشام هو أحد الحلويات الشرقية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وذلك بفضل مذاقه المميز وقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، كما يعتبر تحضير بلح الشام الاقتصادي خيارًا مثاليًا لمن يرغب في الاستمتاع بهذه الحلوى اللذيذة دون تكبد تكاليف عالية، وفي هذه المقالة، سنستعرض خطوات سهلة وبسيطة لتحضير بلح الشام بطريقة اقتصادية ومكونات متوفرة في كل منزل، إلى جانب طريقة تحضير الشربات الذي يضفي على هذه الحلوى نكهة لذيذة وغنية.

مقادير بلح الشام الاقتصادي

لتحضير بلح الشام بطريقة اقتصادية، تحتاج إلى المكونات التالية:

3 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت

فانيليا

2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب نشا

مقادير الشربات

لتحضير الشربات الخاص ببلح الشام، ستحتاج إلى:

2 ونصف كوب سكر

كوب ونصف ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير

وحتى تتمكن من عمل بلح الشام الاقتصادي، اتبع الخطوات التالية:

أولا ضع الماء، السكر، الزيت، والفانيليا في إناء على النار بعد ذلك قم بالتقليب المستمر حتى يذوب السكر تمامًا. بعد أن يبدأ الخليط في الغليان قم بإضافة بالدقيق والنشا بالتدريج بعد الانتهاء استمر في التحريك حتى تحصل على عجينة متماسكة. ومن ثم اترك العجينة حتى تبرد قليلاً. بعد ذلك ضع العجينة في كيس حلواني استخدم كيس الحلواني من أجل عمل و تشكيل بلح الشام ثم بعد ذلك اقليها في زيت غزير وساخن. بعد القلي قومي بلح الشام في الشربات المحضر مسبقًا.

بهذه الطريقة سوف تتمكنين من الحصول على بلح الشام المقرمش واللذيذ بميزانية اقتصادية وبأبسط المكونات.