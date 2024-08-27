نتائج الامتحان التنافسي الأردن 2024-2025 عبر موقع ديوان الخدمة المدنية

يعتبر الامتحان التنافسي في الأردن من أبرز الامتحانات ضمن النظام التعليمي الأردني، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلاب وتوفير الفرص المتكافئة لهم، والغرض من هذا الاختبار هو قياس مستوى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات، ويتم قبولهم بناء على كفاءتهم وإمكاناتهم، وفيما يلي سوف نوضح شروط الامتحان التنافسي الأردن 2024 وخطوات التقديم.

الامتحان التنافسي الأردن 2024

تعاونت المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية في هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة لضمان حضور الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية لإكمال إجراءات التعيين، كما أعلنت بعض المؤسسات عن توفر وظائف شاغرة متنوعة، وفيما يلي سوف نوضح شروط القبول:

من الأهمية بمكان أن يتم التركيز على القدرات التحليلية والفهم الجيد للمادة الدراسية بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط.

يتم إجراء الاختبار بأعلى المعايير باستخدام تقنيات حديثة لضمان الشفافية، حيث يتم إجراء الاختبار إلكترونيًا ثم تصحيحه آليًا لتقليل الأخطاء البشرية.

يتميز بالعديد من المعايير الجديدة التي تساهم في تطوير العملية التعليمية وتضمن تحقيق التقييم العادل بين الطلاب.

يتضمن الاختبار العديد من المواد الدراسية مثل العلوم والرياضيات واللغات، بالإضافة إلى اختبارات القدرات العامة التي تقيم مستوى التفكير النقدي لديهم.

رابط نتائج الامتحان التنافسي في الاردن

من خلال رابط موقع ديوان الخدمة المدنية في الأردن لعام 2024، يمكنك الحصول على نتائج الامتحان التنافسي عبر اتباع الخطوات التالية: