للسيدات.. سجلى في منحة المرأة الماكثة بالمنزل واستفيدي من قيمة الدعم 

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من الدعم للمواطنين هناك، وتحرص دائما على توفير العديد من وسائل الدعم للمرأة بشكل خاص، وأعلنت بأنه من أهم البرامج الحكومية التي يتم تقديمها للسيدات هي منحة المرأة الماكثة بالمنزل، وأعلنت أنه يتم التسجيل في المنحة إلكترونيا بالإضافة إلى ضرورة توافر بعض الشروط الأساسية لدى المتقدمة ليتم قبول الطلب.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

يتساءل العديد من السيدات على الطريقة الصحيحة التي يتم اتباعها من قبل العديد من السيدات بشأن التسجيل في منحة المرأة كل ما عليك اتباع الاتي:

اضغط على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا ويتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالسيدة لتسجيل حساب جديد على المنصة.

يتم الضغط على منحة البطالة من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يتم تسجيل بعض البيانات التي تطلبها الاستمارة.

اختر الولاية التي تقيم بها من الخيارات الموضحة أمامك، وبعدها يتم مراجعة كافة البيانات الموجودة أمامك والتأكد من صحتها.

يطلب الموقع بعض المستندات الرسمية التي يجب إرسالها والضغط على تقديم الطلب.

ويتم الانتظار لحين التواصل معك من قبل المنصة لتأكيد الطلب الخاص بك.

ما هي ضوابط التسجيل بمنحة المرأة

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل بأنه يتم التسجيل في الدعم بناء على بعض الشروط الأساسية التي طرحتها الوكالة وهي كالتالي: