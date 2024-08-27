خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق في عموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل

هناك بحث مكثف على الكثير من محركات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ففي هذه الأيام ينتظر العديد من المواطنين في العراق الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024، وهي من أهم المبادرات الإنسانية والمالية التي تقدمها الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين الذين يستحقون الدعم ومساعدتهم على الحصول على حياة كريمة، لذا قامت الوزارة بتيسير عملية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عام 2024 عبر منصة مظلتي، وذلك لمعرفة ما إذا تم قبول طلب الحصول على الدعم أم لا، يمكن الاستعلام عن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل العراقي.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للموقع.

يتم الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية ثم اختيار أيقونة الوجبة الأخيرة.

في هذه المرحلة يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الوجبة الأخيرة.

يجب على المتقدم إدخال كافة المعلومات المطلوبة منه والنقر على زر البحث.

سيتم عرض جميع أسماء المستفيدين من الدعم، كما يمكنك تحميلها بصيغة PDF.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حرصا من الحكومة على التأكد من وصول الدعم إلى المستفيدين، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في العراق وكانت هذه الشروط كما يلي: