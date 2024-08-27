عبّــــــر moed.gov.sy.. استعلـــم عن نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024 وزارة التربية السورية

قامت وزارة التربية بسوريا بالإعلان بشكل رسمي عن نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024، وقد ادى الطلاب الامتحان في يوم الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2024، وقد أدى تلك الامتحانات أكثر من ثمانية عشرة ألفاً وخمسمائة طالباً وطالبة، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على مائة وثلاثة وستين مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات السورية، ويرغب الطلاب وأولياء أمورهم في التعرف على نتيجة الاختبار الخاص بالقبول بمدارس المتفوقين، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024 وزارة التربية السورية

يستطيع كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم التعرف على نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024، من خلال لموقع وزارة التربية بسوريا، عبر اتباع تلك ةلخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

قم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية بسوريا.

ومن ثم قم بالبحث عن الرابط الخاص بنتائج القبول بمدارس المتفوقين.

وبعد ذلك قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة كرقم الاكتتاب الخاص بك بالإضالة لاسم المحافظة.

ومن ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالاستعلام وانتظر حتى تحصل على نتيجتك.

ما هي شروط القبول بمدارس المتفوقين؟

وقد تقدم نحو ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين طالباً وطالبة لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين بحمص، وقد تم توزيعهم على إحدى عشر مركزاً، وقد شارك بالامتحانات بحماة نحو ألفين ومائتان وخمسة عشر طالباً وطالبة، وقد تم توزيعهم على ستة عشر مركزاً، وقد تم توضيح كافة الشروط المطلوبة حتى يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين وهي كما يلي: