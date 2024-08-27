خلي طفلك يستمتع ويتعلم.. التردد الجديد لقناة طيور الجنة وتعرف على طريقة تحديث التردد 

قناة طيور الجنة تعتبر القناة الأفضل للأطفال بداية من عمر عام، وتحرص القناة على عرض العديد من التعاليم الدينية الصحيحة التي يستفاد منها كافة الأطفال بشكل كبير بداية من عمر عام، وعملت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم، وذلك لعرض محتوى بشكل أفضل، وتعمل القناة على عرض التعاليم الدينية الصحيحة التي يستفاد منه الأطفال سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد طيور الجنة الجديد على النايل سات بجودة عالية

بعد أن اطلع الأمهات على ان قناة طيور الجنة تعتبر من أفضل القنوات لمشاهدة الأطفال، أوضحت أنه تم تعديل التردد لبث المحتوى الخاص بهم بشكل جيد، وقد أوضحت التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11399.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

بعد الاطلاع على التردد الجديد للقناة على النايل سات يفضل العديد من الأشخاص الاطلاع على التردد على قمر العرب سات، وقد تم التوضيح بأن التردد كالتالي:

التردد: 11623.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تحديث تردد قناة طيور الجنة

يعد تحديث التردد من الأمور البسيطة التي يمكنك القيام بها بنفسك كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: