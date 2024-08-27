حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر 2024| إليك رابط الاستعلام

مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، ظهرت في الأيام الأخيرة أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 مما أثار تساؤلات واهتماما واسعا بين المواطنين، وبناء على هذه الشائعات قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الأمر بشكل واضح وشفاف لتفادي أي لبس وضمان وصول المعلومات الصحيحة للجميع، عبر هذه المقالة من موقعنا سنستعرض خطوات الاستعلام.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر

أكدت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة على نفي الشائعات المتداولة مشيرة إلى أن موعد صرف الرواتب حدد ليبدأ يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر، كما أكدت الهيئة أنه إذا تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية سيتم تأجيل الصرف إلى موعد آخر، لكن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر ستصرف في موعدها المقرر دون أي تغيير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للتحقق من صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، ينبغي اتباع الخطوات التالية: