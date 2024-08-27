وصل لـ 54 ألف ريال .. الاستعلام عن أهلية دعم ريف 2024 هتقبض ولا لا؟ ” موعد الصرف “

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية رابط يكون خاص بالاستعلام عن أهلية دعم ريف، وذلك بهدف توفير الكثير من الأمور على الأسر المنتجة وربات البيوت وأيضا الأشخاص الذين يعملون في القطاع الزراعي، كما أنها أعلنت عن الشروط التي تكون متعلقة باستحقاق أهلية دعم ريف موضحة الأمور التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم حتى يستطيع الاستفادة من ذلك الدعم، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وأيضا طريقة الاستعلام.

موعد إيداع دعم ريف للأشخاص المستحقة 2024

تم الإعلان من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المستحقات التي تكون متعلقة بالدعم الريفي في حساب المستفيدين، وأوضحت بأن من المفترض أن يتم وضع مستحقات المواطنين في البنوك بداية من يوم 21 من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق ذلك الموعد على جميع الأفراد المستفيدين وأيضا المتوافقين مع الشروط والأحكام التي قامت بالإعلان عنها، كما أنها أعلنت بأن سوف يتم إعطاء المستفيدين 54 ألف ريال سعودي وذلك يكون كحد أقصى.

شروط التسجيل في دعم ريف 2024

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم حتى يستطيع الاستفادة من الدعم الريفي ومن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيم في أحد المناطق التي يدعمها البرنامج. إحضار وثيقة العمل الحر.

طريقة التسجيل في دعم ريف 2024

أعلنت الوزارة عن أنها قامت بتوفير خطوات سهلة وبسيطة للغاية يمكن للجميع اتباعها لكي يستطيعوا التسجيل في دعم ريف وأوضحت بأن يتم التسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية عن طريق إنشاء حساب على تلك المنصة والانتقال بعد ذلك إلى الخدمات الالكترونية، ثم الانتقال إلى تقديم طلب على الدعم، ويجب ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة على تلك المنصة، ثم إرسال طلب التسجيل.