حلمك هيتحقق خلاص.. كيف تسجل اسمك في مسابقة الحلم للربح بمليون دولار مع مصطفى الآغا من mbc

تعد مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات في الوطن العربي اليوم، حيث تصل قيمة جوائزها الإجمالية لأكثر من 3.5 مليون دولار، ويتابع الملايين سحوبات هذه المسابقة التي تبث عبر برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الآغا على قناة إم بي سي 1 تتم عملية السحب الأسبوعية في البرنامج على مبلغ 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى سحوبات كبرى تقام خلال العام تتنوع بين سحب المليون دولار السنوي وسحب شهري على 100 ألف دولار مما يتيح للمشاركين فرصة كبيرة لتحقيق أحلامهم.

كيفية تسجيل اسمك في مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم من أبرز المسابقات في العالم العربي، حيث تمنح الجميع فرصة لتحقيق أحلامهم من خلال المشاركة بسهولة بعدة وسائل، إذا كنت مهتما بالانضمام والمشاركة يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية لتسجيل اسمك وزيادة فرصك في الفوز:

يمكنك تنزيل تطبيق الحلم على جهازك المحمول، ثم شراء الجواهر المتوفرة وبعد ذلك يمكنك استخدام هذه الجواهر للمشاركة في المسابقات الموجودة داخل التطبيق.

أرسل كلمة حلم إلى الأرقام المخصصة لبرنامج الحلم في بلدك، و ستتلقى رسالة تتضمن سؤالا واحدا على الأقل إذا أجبت بشكل صحيح، سيتم تسجيلك للمشاركة في السحب.

يمكنك زيارة موقع الحلم واختيار حلمك، ثم قم بإدخال رقم هاتفك لتصلك رسالة نصية تحتوي على أسئلة عند الإجابة عليها، ستحصل على فرصتين لدخول سحب الـ 100 ألف دولار.

كلما شاركت باستخدام إحدى هذه الوسائل بشكل متكرر، زادت فرصك في الفوز وتحقيق أحلامك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم ينبغي الالتزام بالشروط التالية: