مبروك الحج… خطوات الاستعلام على اسماء المقبولين بقرعة الحج وتعرف على شروط التسجيل بالقرعة

قدم العديد من المواطنين على قرعة الحج بالعراق ومن وقتها ينتظروا النتيجة املين في الموافقة لهم على أداء مناسك الحج، ويتساءل البعض على طريقة الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج، وقد أعلنت هيئة الحج والعمرة أيضا الشروط التي يجب أن تتوافر لدى كافة المواطنين الراغبين على التسجيل من جديد لأداء المناسك سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج

صرحت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج الكترونيا، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

بعد تسجيل الدخول على الموقع اضغط على الخدمات الالكترونية، ثم يتم اختيار الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات ثم اختر استعلام وسيتم توضيح على الشاشة حالة المتقدم سواء تم قبوله أم لا.

ما هي أهم ضوابط التسجيل لقرعة الحج 1446

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: