إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446 الموارد البشرية تكشف الحقيقة

تساؤلات كثيرة حول هذا الأمر إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446 تسعى الحكومة السعودية أ، تطبق الآلية الجديدة في نظام العمل للوافدين والمقيمين في المملكة، كما أنها تبذل جهد لكي يحصل الوافدين على حقوقهم كامل دون التعرض لأي مشاكل ما الكفيل ، وهذا ما جعل وزارة الموارد البشرية تصدر قرارات جديدة ورسمية حول إلغاء نظام الكفيل في العديد من الوظائف، حيث يزعم الكثير من العاملين بالمملكة العربية السعودية معرفة حقيقة الأخبار المتداولة على الصفحات والمواقع المختلفة عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446 ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل كاملة.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446

خلال الساعات الأخيرة تداولت أنباء كثيرة على محركات البحث الرسمية جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء نظام الكفيل، حيث يعتبر هذا الأمر يشغل الكثير من العاملين بالمملكة العربية السعودية، مما كشفت المصادر الرسمية لوزارة الموارد البشرية أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي إشعار جديد عن هذا النظام، مما تحذر الحكومة السعودية عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة ولا يوجد بها اي استفادة بل تزعج الكثيرة، وحالة أي تغييرات جديدة في هذا النظام تصدر وزارة الموارد البشرية بيان رسمي موثق للتوضيح، وأن آخر قرأت عن نظام الكفيل تم الكشف عنها في مارس 2022.

المهن التي لا تندرج ضمن نظام الكفيل في السعودية

هناك عدة مهن لم تندرج تحت بند نظام الكفيل وكشفت عنها الحكومة منذ عامين مارس 2022 ميلادياً ومن الوظائف التي لن يطبق عليهم نظام الكفيل هي:.