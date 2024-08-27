“codes GTA 5”.. أحدث وأقوى شفرات جاتا سان اندرياس للحصول على الأموال والأسلحة.. جربهــا واكتســح أعــداءك

تعتمد شركة روكستار في ألعابها خاصة لعبة جاتا على استخدام شفرات تسهل للاعبين الكثير من الحيل داخل اللعبة، وتوجد الكثير من شفرات جاتا سان اندرس 2024، كشفرة تمكنك من الحصول على يارات بالإضافة لوجود شفرة تمكنك من الحصول على عمر لا نهائي، بالإضافة للحصول على الأموال، وتوجد العديد من الشفرات التي يمكنك استخدامها أثناء لعبك مما تعطيك تجربة فريدة من نوعها، وخلال تلك السطور سنتعرف على معظم تلك الشفرات بالإضافة لطريقة تفعيلها باللعبة، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا معنا السطور التالية.

شفرات جاتا سان اندرس 2024 للمال والصحة؟

توجد عدة فئات من الشفرات سواء كانت تلك الشفرات للمال أو للصحة أو للأسلحة أو للمركبات أو لاستكشاف المدينة، وللتعرف على شفرات المال والصحة فهي كما يلي:

يمكنك الحصول على مال لا نهائي باستخدام شفرة HESOYAM.

كما يمكنك الحصول على مقاومة لا نهائية من خلال استخدام شفرة VKYPQCF.

ويمكنك الحصول على الصحة اللانهائية من خلال استخدام شفرة BAGUVIX.

ما هي شفرات جاتا الخاصة بالأسلحة؟

ويمكنك استخدام شفرات عديدة خاصة بالأسلحة وهي كما يلي:

يمكنك الحصول على الذخيرة اللانهائية من خلال استخدام شفرة WANRLTW.

كما يمكنك الحصول على شفرة إصابات الرأس دائماً من خلال شفرة NCSGDAG.

ويمكن الحصول على إمكانية التصويب بشكل تلقائي من خلال شفرة QUIQDMW.

وللحصول على weapon pack1 استخدم شفرة KJKSZPJ.

وحتى تحصل على weapon pack2 استخدم شفرة LXGIWYL.

وللحصول على weapon pack 3 استخدم شفرة UZUMYMW.

شفرات الحصول على سيارات

ويمكنك الحصول على هليكوبتر من خلال شفرة OHDUDE، كما يمكنك الحصول على باراشوت من خلال استخدام شفرة AIYPWZQP، وللحصول على طائرة صغيرة يمكنك استخدام تلك الشفرة وهي FLYINGTOSTUNT ومن ثم سيتم تفعيلها.