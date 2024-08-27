قانون الأحوال الشخصية.. حالات وأسباب نزع الحضانة من الأم في القانون العراقي 2024.. خبر هام للمواطنين

لا صوت يعلو عن الحديث عن أسباب نزع الحضانة من الأم في القانون العراقي 2024 في دولة العراق خاصًة وأنا هناك بعض التعديلات التي تم تقديمها إلى البرلمان العراقي، حيث سيطر البحث عن أسباب نزع الالحضانة من الأم العراقية عل محرك البحث جوجل، القانون المتبع في دول العراق هو قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ميلادية، ويعطي هذا القانون حقوق كثير للمرأة الحاضنة ولكن هناك بعض الحالات التي يتم نزع الحضانة فيها عن الأم على الفور.

حالات وأسباب نزع الحضانة من الأم في القانون العراقي 2024

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى نزع الحضانة من الأم العراقية في القانون العراقي، وهذه الأسباب هي:

إدانة الأم الحضانة في قضية خاصة بالشرف والحكم عليها بحكم قضائي نهائي.

إذا تزوجت الأم برجل آخر بعد طلاقها ولم يتكفل الزوج بالأولاد.

إذا لم تستجيب الأم لتنفيذ حكم المحكمة وامتنعت عن رؤية الصغير لمدة ثلاث مرات متتابعة.

في ثبوم إهمال الأم للأطفال وثبت عدم أمانتها على الأطفال.

إذا كانت الأم تعاني من مرض نفسي أو عضوي يجعلها لا تستطيع الاعتناء بالأطفال.

إذا بلغ الطفل السن القانوني المحدد وخو خمسة عشرة عامًا، وفي تلك الطفل يخير بين الإقامة مع أمه أو العيشة مع والده.

كم تكون مدة الحضانة؟

المعتاد في حضانة الطفل هو 10 أعوام وقد يمدها القاضي عام أو عامين وقد تصل إلى 15 عام وذلك حسب قانون الأحوال الشخصية بالعراق 2024، ولكن في التعديلات الجديدة المقترحة على مجلس النواب أن يختار الطفل البقاء مع إحدى والديه ولكن قوبل هذا الاقتراح برفض شديد.