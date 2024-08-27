” وزارة الشؤون الليبية ” منحة الزوجة والأبناء 2024 ليبيا mosa.ly استفيدي بقبض شهري

أعلنت الحكومة الليبية عن فتح باب التقديم في التسجيل في منحة الزوجة والأبناء لهذا العام، وأوضحت بأن تم توفير تلك المنحة بهدف مساعدة المواطنين والأسر الليبية على تخطي الكثير من الأمور منها تخطي غلاء الأسعار والأزمات الاقتصادية، وتلك المنحة تكون عبارة عن دعم مادي يقدم لتلك الأسر، وتم التوضيح من قبل الحكومة بأن يتم اعطائها للمواطنين الذين يكونون في أشد الحاجة إليها وليس لجميع المواطنين، وأعلنت عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة حتى يتم قبول المواطنين بها.

المستندات المطلوبة للتقديم في منحة الزوجة والأبناء 2024

قامت الحكومة الليبية بتحديد المستندات المطلوبة للتقديم في منحة الزوجة والأبناء، لذلك سوف نتعرف معا عن تلك المستندات وهي:

إحضار شهادة ميلاد الأبناء. إحضار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة. يجب تقديم إثبات وضع الأسرة. تقديم وثيقة تثبت بأن المتقدم يمتلك حساب بنكي. تقديم صورة من بطاقة القيد العائلي لرب الأسرة. إحضار صورة عقد الزواج ونسخة لوثيقة الزواج.

طريقة الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

سوف نقوم بتوفير لكم طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء حتى تستطيعوا التسجيل في تلك المنحة والحصول على القيمة المالية المقدمة من خلالها:

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي ل وزارة الشؤون الليبية يجب كتابة الرقم الوطني، ثم كتابة رقم الهاتف. عليكم أن تقوموا بالضغط على خيار مواطن المتوفر في القائمة، ثم الضغط على المنحة. يجب بعد ذلك الضغط على كلمة الاستعلام.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

لكي يتم قبولكم في منحة الزوجة والأبناء التي يتم تقديمها في دولة ليبيا يجب عليكم أن تكونوا متوافقين مع تلك الشروط وهي: