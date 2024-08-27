“لولو لولو النونو اتسرق” تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

يرغب الكثير من عشاق الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة، من مشاهدة كل ما يتم تقديمه من محتوى يتلاءم مع الأطفال، مما حصدت هذه القناة على شهرة كبيرة في الوطن العربي، وأصبح لها عشاق من مختلف الأعمار، خاصة مع تقديمها إلى قناة وناسة المتمثلة في شخصية “لولو”، وغير ذلك من الشخصيات الكرتونية الأخرى التي تعمل القناة على إذاعتها على مدار اليوم، بجودة عالية وإشارة قوية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة وناسة أطفال 2024

جاءت ابرز المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة أطفال، الناقلة لكل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، وإمكانية المتابعة التي لا تتوقف، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة فهو: النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون: 11430.

استقطاب قناة وناسة فهو: عمودي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة أطفال يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024

وحتى تتمكن من المشاهدة التي لا تتوقف، مع شخصية لولو والنونو، وغيرها من الشخصيات الكرتونية المميزة، التي تعمل على إذاعة كل ما هو مميز وحصري، بالإضافة إلى جودة القناة العالية، بما تمكن جميع المشاهدين من المتابعة المستمرة بدون توقف، وعدم عرضها كذلك لأي مشاهد أو أعمال غير لائقة، وفقًا للمعلومات المنصوص عليه في التالي:-