اضبط أحدث تردد لقناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات فرحي أطفالك بأحلى الأناشيد الممتعة

تتزايد جهود العديد من المواطنين للبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية لكي يتمكن الأطفال من مشاهدتها في الوقت الحالي، تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، وتقوم حاليا بتقديم محتواها مما ساهم في بناء قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بدأت قناة طيور الجنة بثها الفضائي المخصص للأطفال في عام 2008، وأصبحت رائدة في هذا المجال حيث تقدم محتوى ترفيهي ملهم ومناسب للأطفال، مما يجعلها خيارا مثاليا للترفيه في أوقات فراغهم تمكنت القناة من النمو بشكل جيد بفضل جودة المحتوى الذي يشمل الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية الملائمة لمختلف الأعمار، ويعزى هذا النجاح إلى الجهود المستمرة في إنتاج محتوى يلقى استحسان الأطفال وآبائهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يمكن الآن الحصول على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات عن طريق استخدام التردد التالي:

التردد 11315.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

بالنسبة لاستقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكن استخدام التردد التالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على التليفزيون