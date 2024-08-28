ضحك ومرح 24 ساعة.. حدث الآن تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات حملها الآن وشغّل أحلى وأجدد الأغاني لأطفال الحلوين

قناة وناسة أصبحت واحدة من القنوات الفضائية المجانية البارزة للأطفال حيث تواصل تقديم محتوى متميز ومشوق يلبي اهتمامات الصغار منذ بدايتها، وقد حققت القناة شهرة واسعة بفضل برامجها الترفيهية والتعليمية، التي تتضمن الأغاني والقصص الجذابة التي تجذب انتباه الأطفال من أبرز الشخصيات المحبوبة لدى الأطفال على قناة وناسة هي شخصية لولو الشطور التي تلعب دورا في تعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية من خلال قصصها المبتكرة في ضوء الاهتمام المتزايد من الآباء والأطفال بالقناة، نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى خطوات حفظ القناة على جهاز الاستقبال، وأبرز الأغاني التي تعرضها قناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 علي النايل سات

أصبحت قناة وناسة جزءا أساسيا من الحياة اليومية في جميع البيوت في مصر والوطن العربي حيث يستمتع بمحتواها الأطفال والكبار على حد سواء، تتميز القناة بجودة عالية في عرض الصورة والصوت مما يجعل المشاهدة واضحة وخالية من التشويش، بالإضافة إلى كونها مجانية بالكامل ولا تتطلب أي رسوم للمشاهدة، ويمكنكم الآن استقبال ترددها على النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد : 11430.

الاستقطاب :عمودي .

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : SD.

تردد قناة وناسة لولو علي القمر الصناعي عرب سات

يتم استقبال تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الآتي:

التردد : 11270.

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

الجودة: HD .

طريقة حفظ وضبط تردد قناة وناسة على الجهاز

لإضافة قناة وناسة اتبع الخطوات التالية:

شغل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن زر الضبط.

اختار إدخال تردد جديد.

حدد القمر الصناعي الخاص بالقناة.

أدخل كافة معلومات القناة بما في ذلك التردد، ومعدل الترميز ومعامل التصحيح ونوع الاستقطاب.

اضغط على بحث لتظهر القناة ثم اختار حفظ.

أبرز أغاني قناة وناسة بيبي كيدز 2024

تقدم قناة وناسة بيبي مجموعة من أبرز الأغاني التي يفضلها الأطفال ومن بينها: