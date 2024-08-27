ساعات.. صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وحقيقة زيادة المعاش

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل، التي ينتظرها العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، بما يمكنهم الحصول على معاشاتهم وكافة مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى أن المعاش يأتي بالزيادة الجديدة التي تصل لـ 15% وتم الإقرار بها من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن إمكانية التعرف على حقيقة ما إذا يوجد زيادة جديدة سيشملها الشهر الجديد أم لا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر سبتمبر يوافق يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024، بالإضافة إلى أن المعاشات تأتي مجردة من أي زيادة جديدة، غير ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق زيادة في شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه لم يتم صدور أي قرارات رسمية من قبل الجهة المختصة، تنوه إلى هذه الزيادة، وعليه فإن جميع المستحقين يمكنهم الحصول على معاشاتهم دون توقع بأي زيادة في قيمة المعاش المستحقة.

كيف أحصل على معاشات شهر سبتمبر 2024

وأطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الأماكن التي يمكن بواسطتها الحصول على معاشات شهر سبتمبر المقبل 2024، وفقًا لما يلي:-