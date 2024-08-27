ساعات.. صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 وحقيقة زيادة المعاش

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل، التي ينتظرها العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، بما يمكنهم الحصول على معاشاتهم وكافة مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى أن المعاش يأتي بالزيادة الجديدة التي تصل لـ 15% وتم الإقرار بها من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن إمكانية التعرف على حقيقة ما إذا يوجد زيادة جديدة سيشملها الشهر الجديد أم لا.
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر سبتمبر يوافق يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024، بالإضافة إلى أن المعاشات تأتي مجردة من أي زيادة جديدة، غير ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق زيادة في شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه لم يتم صدور أي قرارات رسمية من قبل الجهة المختصة، تنوه إلى هذه الزيادة، وعليه فإن جميع المستحقين يمكنهم الحصول على معاشاتهم دون توقع بأي زيادة في قيمة المعاش المستحقة.
كيف أحصل على معاشات شهر سبتمبر 2024
وأطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الأماكن التي يمكن بواسطتها الحصول على معاشات شهر سبتمبر المقبل 2024، وفقًا لما يلي:-
- يحصل صاحب المعاش على مستحقاتهم المالية من فروع البريد المصري.
- إضافة إلى كافة البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- كذلك الحصول على المعاش من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك.
- المحافظ الإلكترونية هي الأخرى يمكن للحصول على المعاش من خلالها.