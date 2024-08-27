كيفية القيام باستخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وشروط التجديد

بعد الأبحاث المستمرة من قبل المواطنين في الجزائر حول كيفية تجديد البطاقة الذهبية، بدأ العديد منهم في اتخاذ خطوة استخراج هذه البطاقة من البريد الجزائري للتعرف على كافة الإجراءات المطلوبة تستخدم البطاقة في العديد من العمليات المصرفية المختلفة، مثل الدفع الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي والسحب النقدي، ولذلك تعتبر هذه البطاقة واحدة من أهم وأكثر البطاقات شهرة في الجزائر بفضل ما تتمتع به من مرونة وأمان.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية في دولة الجزائر 2024

بعد إجراء بحث متواصل حول كيفية تجديد البطاقة الذهبية تم وضع مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بعناية ومنها ما يلي:

توجه إلى موقع الهيئة البريدية الجزائرية.

ثم اضغط على خيار “البطاقة الذهبية” الموجود أمامك في الصفحة الرئيسية.

سجل الآن الدخول إلى الموقع.

انتقل إلى خيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك اختار “خدمات البطاقة الذهبية”.

يرجى ملء المعلومات المطلوبة لتجديد الطلب كما هو موضح في النموذج المعروض.

بعد ذلك يرجى رفع الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة PDF مع الطلب.

اضغط على خيار “تجديد”.

انتظر قليلا رد الهيئة على طلبك.

ثم ذهب على الفور إلى مكتب البريد لاستلام البطاقة الجديدة.

شروط تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024