رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025 جميع المحافظات

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن انتهاء فترة التسجيل في استمارة التقديم لقرعة الحج الإلكترونية للأعوام 2025-2026-2027، وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري وقد كانت الهيئة قد وفرت رابط التقديم لمدة 20 يوما ابتداء من 25 يوليو الماضي ويرغب المتقدمون المسجلون في القرعة بالتعرف على النتائج وأسماء المحظوظين الذين ستتاح لهم فرصة زيارة بيت الله الحرام، تأتي أهمية تنظيم القرعة ضمن الإجراءات التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتنظيم أعداد حجاج بيت الله الحرام سنويا، حيث يتم تحديد عدد الحجاج من العراق والدول الأخرى وتلتزم الحكومة العراقية بتنظيم قرعة لاختيار الأعداد المسموح لها بزيارة بيت الله الحرام.

أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025

قدمت الهيئة العليا للحج والعمرة رابطا إلكترونيا يتيح للمواطنين الاطلاع على أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق عام 2025، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التعرف على النتائج وأسماء الفائزين من منازلهم، سيحصل الفائزون في القرعة على إشعار بقبول طلباتهم عبر الهاتف المسجل، وعليهم التوجه إلى الهيئة لتقديم الأوراق اللازمة خلال 20 يوما من تاريخ إعلان نتائج القرعة، وإلا سيعتبر قبولهم لاغيا.

موعد ظهور نتائج قرعة الحج بالعراق 2025

أفادت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه سيتم بدء إجراءات قرعة الحج لموسم 2025 بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية للإمام الحسين، وذلك خلال 20 يوما من تاريخ انتهاء التسجيل الذي أغلق في 13 أغسطس الجاري، وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الالتزام بالشروط المحددة مسبقا للتقديم في قرعة الحج، مؤكدة أن إجراء القرعة سيتم في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الزيارة.

بعد إغلاق باب التسجيل في قرعة الحج، تتولى الهيئة العليا للحج دراسة الطلبات التي تلقتها وتقوم بالإعلان عن أسماء المقبولين عبر رسالة نصية ترسل إلى الهواتف المسجلة كما تعتمد أسماء المقبولين لحج العراق 2025 بشكل رسمي، وتقوم بإعلانها من خلال الرابط الرسمي للهيئة العليا للحج باتباع الخطوات التالية:

رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025

​يمكن للراغبين في معرفة نتائج قرعة الحج في العراق لموسم 2025 واتباع الخطوات للتعرف على الأسماء:

ادخل الى رابط الهيئة العليا للحج والعمرة.

اضغط على نتائج قرعة الحج 2025.

أدخل الاسم والرقم الوطني.

اضغط على عرض النتائج.

تظهر لك النتائج الخاصة بالقرعة مباشرة.

الوثائق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025

بعد إعلان نتيجة قرعة الحج والحصول على فرصة العمر لزيارة بيت الله الحرام، يجب على الحجاج الذين تم قبولهم تجهيز الوثائق التالية لتقديمها إلى الهيئة العليا للحج والعمرة: