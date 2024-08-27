عاجل.. انطلاق الإصدار الحديث من أبل هاتف iPhone 16 بمواصفات خيالية

أعلنت شركة أبل أحدث إصداراتها وهو هاتف iPhone 16، ولقد حاز الهاتف على اهتمام كبير من محبي التكنولوجيا والمهتمين بمنتجات شركة أبل، حيث تقدم الشركة الكثير من الأجهزة الذكية مثل الساعات والهواتف والأجهزة المحمولة، وتعتبر أبل علامة تجارية عالمية وأيقونة في تكنولوجيا الهواتف، وينتظر عدد كبير الإعلان عن موعد نزول الإصدار الجديد من هواتف آيفون في الأسواق الذي سيكون أرخص من iPhone 15.

تفاصيل حول هاتف iPhone 16 الجديد

قامت شركة أبل بالإجابة عن الأسئلة التي تدور حول هاتف iPhone 16، وهو آخر الإصدارات التي أعلنت عنها الشركة، ولقد تساءل الكثير عن موعد انطلاق هذا الإصدار وتوافره في الأسواق، وبناءً على إجابة الشركة فقد تم اختيار يوم عشرة من سبتمبر المقبل 2024 للإعلان عن تفاصيل ومواصفات الهاتف، بالإضافة إلى توضيح أسعار الإصدار الجديد iPhone 16 خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في هذا اليوم.

وكذلك ستقوم شركة أبل بذكر التفاصيل المتعلقة ببدء توفر آيفون 16 الجديد في الأسواق بداية من عشرين سبتمبر المقبل 2024، كما سيضم هذا المؤتمر الكشف عن أحدث ساعات Apple watch وسماعات Earbuds التي تم إصدارها خلال الشهور الماضية، حيث أن هذا الانطلاق سيكون هامًا وقويًا لشركة apple، وذلك عقب التراجع الكبير التي شهدته عمليات بيع منتجات الشركة.

مواصفات مبدئية عن آيفون 16 الجديد

لقد تم الإعلان عن مجموعة من المؤشرات والتوقعات حول الهاتف الجديد آيفون 16، حيث من المتوقع أن أجهزة آيفون 16 ستمتلك شاشات بحجم أكبر وبالأخص إصدارات البرو منه، بالإضافة إلى تمتع الأجهزة بكاميرا متطورة ومميزات جديدة من ضمنها إضافة زر جديد مخصص لالتقاط الصور فقط، وكذلك يتمتع iPhone 16 بمساحة تخزينية كبيرة تبدأ من 256 جيجا، حيث لن يتم توفير أجهزة آيفون بمساحة 128 جيجا خلال الإصدارات الحديثة.