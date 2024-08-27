“وزارة التربية الوطنية“ كيفية التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي 2024 بالجزائر والشروط

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن بدأ التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي ولكن يجب العلم أنه يتم وفق عدة شروط وضعتها الجهات التعليمية المسؤولة، كما أعلنت عنه أنه سوف يتم فتح باب التسجيل من يوم 27 من أوت وحتى يوم 8 من سبتمبر وأكدت على أن التسجيل سوف يتم من خلال فضاء الأولياء وأكدت على أنه في حال تقديم أي طلبات خارج المنصة سوف يتم رفضها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن فتح باب التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي وهذا سوف يكون من خلال الرابط الرسمي كما أوضحت أن التقديم متاح للطلاب المولودين في يوم 1 من جانفي وحتى يوم 31 من مارس عام 2019، ويجب العلم أنه يوجد مدرسة واحدة التي تحتوي على مقاعد بيداغوجية وأوضحت أنه يتم قبول الطلاب وفق العام الميلادي ووفقا للمقاعد المتاحة.

شروط التسجيل الاستثنائي للسنة الأولى ابتدائي

يجب العلم أنه يتم التسجيل الاستثنائي في الفوج الذي يقل عدد طلابه عن أربع وثلاثون طالب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطلاب المقبولين من خلال القوائم داخل المدارس وذلك في اليوم الرابع عشر من سبتمبر 2024 وسوف يتم رفعها على منصة الأولياء في نفس اليوم وذلك حتى يحق للطالب الحضور بدءا من العام الدراسي الجديد، يجب العلم أنه في حال حضور الطالب بعد يوم 30 من سبتمبر سوف يتم استبعاده واختيار الطالب الذي يليه في الترتيب كما أنه لا يجب على طالب الاستثنائي تغيير المدرسة التي يقدم بها حتى إذا كانت في الولاية نفسها.