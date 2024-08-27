كيفية استخراج البطاقة الصحية بقطر 2024 والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

كيفية الحصول على البطاقة الصحية في قطر عام 2024، التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين القطريين من الفئات المؤهلة، تتم عبر الإنترنت يحرص العديد من المواطنين على معرفة كيفية استخراج البطاقة الصحية في قطر عام 2024، لذلك سنتناول الخطوات اللازمة للحصول على البطاقة الصحية وأهم المستندات المطلوبة لهذا الغرض.

كيفية استخراج البطاقة الصحية بقطر 2024

أصدرت الحكومة القطرية بيانا يوضح كيفية الحصول على البطاقة الصحية بقطر لكل من المواطنين والمقيمين في قطر من المركز الصحي للرعاية الصحية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالتوجه إلى مركز الرعاية الصحية الخاص بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

ثم ينبغي تسجيل الدخول على الموقع.

ثم قم بالنقر فوق استخراج البطاقة الصحية.

بعد ذلك ستجد نموذج الطلب، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة بشكل كامل.

تحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، ثم اضغط على زر تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الصحية بقطر 2024

تتنوع الوثائق والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الصحية في قطر بحسب عمر الفرد، بالإضافة إلى نوع الهوية سواء كان مقيما في قطر أو مواطنا، وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي: