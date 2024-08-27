ممكن تكون الفائز بضغطة واحدة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.. خطوات وشروط المشاركة

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز المسابقات العالمية التي تقدم فرصة حقيقية لتحقيق أحلام المشاركين تتسم هذه المسابقة بالشفافية وتتيح للمشتركين تحقيق أحلامهم من خلال نظام واضح ومباشر إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في مسابقة الحلم لموسم 2024، نقدم لك في هذا المقال دليلاً مفصلاً حول كيفية الاشتراك والشروط المطلوبة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بطريقة بسيطة وسهلة من أي مكان في العالم. إليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:

حدد الرقم الهاتف الذي يطابق بلد إقامتك من الأرقام المتاحة. أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص لبلدك. بعد إرسال الرسالة، ستتلقى مجموعة من الأسئلة. تأكد من الإجابة عليها بشكل صحيح لضمان تأهلك للمشاركة في السحب والفوز بالجائزة الكبرى. تابع البث المباشر للقناة المخصصة لمتابعة نتائج السحب والتأكد مما إذا كان اسمك من بين الفائزين أم لا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

لتسهيل عملية الاشتراك، قدمت مسابقة الحلم أرقامًا هاتفية خاصة بكل دولة، وهي كالتالي:

الكويت: 4141

سوريا: 1555

البحرين: 94000

عمان: 90434

المملكة العربية السعودية: 650444

مصر: 95458 أو 95450

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان قبول طلباتهم في المسابقة، وهي: