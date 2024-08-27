الحلقة الأولى.. القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

نورا جمعه تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
الحلقة الأولى.. القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024
مسلسل قيامة عثمان هو واحد من أكثر المسلسلات التركية متابعة في الوطن العربي والعالم.مع اقتراب موعد عرض الموسم السادس، يزداد البحث عن القنوات التي ستعرض هذا الموسم الجديد.في هذا المقال، نعرض لكم القنوات التي ستبث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، بالإضافة إلى تردداتها وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال.

القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
الجودة: HD

قناة ATV التركية

تردد قناة ATV على النايل سات
التردد: 10796
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD

تردد قناة ATV على عرب سات

التردد: 12692
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

خطوات تثبيت القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

لتتمكن من متابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

  1.  اضغط على زر “الإعدادات” في جهاز التحكم عن بعد لجهاز الرسيفر.
  2. اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “التعديل” من قائمة الإعدادات.
  3. قم بإدخال الترددات المحددة لكل قناة كما هو موضح أعلاه.
  4. املأ كافة المعلومات المطلوبة مثل القمر الصناعي والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
  5. اضغط على زر “البحث” لتبدأ عملية البحث عن القنوات.
  6. بعد اكتمال البحث، ستظهر القنوات في قائمة القنوات. اختر القناة التي تريد تثبيتها واضغط على زر “تثبيت”.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك ضمان متابعة كافة أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بجودة عالية عبر القنوات المتاحة. استمتع بمشاهدة أحدث حلقات المسلسل وكن على اطلاع دائم بكل جديد في عالم الدراما التركية.

معلومات الكاتب
نورا جمعه

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