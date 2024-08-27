حساب المواطن يوضح.. بالتفاصيل شروط استحقاق دعم حساب المواطن للطلاب وكيفية التقديم

تساءل الكثير من المواطنين عن دعم حساب المواطن للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الحالي 1446هـ في المملكة العربية السعودية، حيث تم تدشينه في عام 2013 لتقديم الدعم المالي لأفراد المجتمع لمساعدتهم في تخفيف المصروفات وتحسين المعيشة، كما يساعد في حمل الكثير من الالتزامات مثل فواتير الكهرباء، ولقد قدم حساب المواطن دعم مخصص للطلاب بشروط محددة ولهذا اهتم الكثير بمعرفة خطوات التقديم على الدعم وأهم معايير القبول.

طريقة التقديم على دعم حساب المواطن للطلاب 1446

لقد اهتم المواطنين في السعودية بالتقديم على دعم حساب المواطن للطلاب، وذلك ليستفيد الطلاب بالدعم المقدم من الدولة السعودية، ويتم التقديم من خلال رابط رسمي على النحو التالي:

في البداية يتوجه الطالب إلى دخول الرابط المباشر لحساب المواطن.

ثانيًا يتم اختيار تبويب تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية واتباع خطوات التسجيل من خلال النفاذ الوطني.

التوجه عقب التسجيل إلى القائمة الخاصة بالخيارات وتحديد تفاصيل الطلب.

تحديد البيانات العامة وبذلك يتم الانتقال إلى استمارة البيانات الشخصية، ويتم تدوين المطلوب في الخانات المخصصة.

النقر فوق التالي ورفع المستندات والمرفقات اللازمة.

مراجعة الشروط بشكل جيد والنقر موافقة بعد التأكد من صحة المعلومات المسجلة.

في النهاية اختيار تقديم الطلب لتقديم الطلب إلى الجهات المعنية لمراجعته.

معايير التقديم في برنامج حساب المواطن للطلاب

أوضح حساب المواطن أهم الشروط التي تؤهل المتقدم للحصول على دعم الطلاب وتلك الشروط تضمن الآتي: