موعد بدء المرحلة الثانية في سكنات عدل 3 وخطوات الحجز عبر aadl.com.dz

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن أبرز هذه الجهود مشروع سكنات عدل 3، الذي يتيح وحدات سكنية تتوافق مع معايير الجودة والسلامة للأسر ذات الدخل المحدود إضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تقديم تسهيلات في إجراءات الدفع والحصول على السكن وقد تركت هذه المبادرة أثرا إيجابيا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع الجزائري.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

الآن يمكن لجميع المواطنين الجزائريين التسجيل في سكنات عدل 3 عبر الإنترنت باستخدام الهاتف حيث يتم تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، وفيما يلي خطوات التسجيل بشكل مفصل:

ادخل مباشرة إلى الموقع الخاص بسكنات عدل الجزائرية.

اكتب الرقم الوطني بجوار رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقدم.

اضغط على أيقونة ” التسجيل”.

البدء في تسجيل البيانات اللازمة.

ثم رفع الأوراق والمستندات اللازمة.

سداد الرسوم المحددة للتسجيل في سكنات عدل.

اضغط على “تسجيل” لإكمال عملية التسجيل.

سيتم تقييم طلبك من قبل السلطات المعنية، وبعد ذلك سيتم إرسال الرد عبر رسائل نصية إلى رقم الهاتف الذي أدخلته.

موعد بدء المرحلة الثانية عدل 3

ينتظر المواطنون بدء التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3 ليكونوا ضمن المستفيدين من الدعم ورغم ذلك لم تعلن وزارة السكن والعمران بعد بشكل رسمي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لكن الوزارة أكدت أن الجهات المعنية على وشك الانتهاء من مراجعة الطلبات التي تم تلقيها في المرحلة الأولى، ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية التي بات موعدها وشيكا جدا.

مميزات برنامج سكنات عدل 3

تم تقديم برنامج سكنات عدل 3 بهدف تقديم مساعدة فعالة للمواطنين، ويعتبر فرصة فريدة لما يحتويه من مزايا عديدة منها: