شلون تستعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بنينوى وكل المحافظات العراقية لسنة 2024 خطوة بخطوة

يترقب الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات العراق الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية نينوى 2024، الوجبة السابعة، والتي سيتم الكشف عنها قريباً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث تهدف هذه الرعاية إلى تحسين جودة حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذلك نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالإعلان عن الأسماء، كيفية الاستعلام عنها، والشروط اللازمة للتقديم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية نينوى 2024

يترقب المواطنون في كافة المحافظات العراقية، بما في ذلك بغداد والبصرة ونينوى وصلاح الدين ودهوك وأربيل والسليمانية وديالى وواسط وميسان والبصرة وكربلاء والمثنى والنجف والأنبار والديوانية وكركوك وحلبجة، الإعلان الرسمي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 تسعى الرعاية الاجتماعية إلى تحسين ظروف الحياة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اختر قسم البحث المتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية. ابحث عن خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. حدد رقم الوجبة السابعة للاستعلام عنها. أدخل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصصة. اضغط على أيقونة تنزيل أسماء المستفيدين بعد إدخال البيانات. تحقق من الملفات التي تم تنزيلها للتأكد من صحتها.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

لتقديم طلب الرعاية الاجتماعية، يجب أن يستوفي المتقدمون الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد.

يجب أن يتراوح عمر النساء بين 15 و55 سنة.

يجب أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و60 سنة.

يجب تقديم إثبات للدخل الشهري للمتقدم.

الفئات المشمولة بدعم الرعاية الاجتماعية

تشمل الرعاية الاجتماعية الفئات التالية:

أصحاب الهمم

كبار السن

العاطلون عن العمل بسبب مرض أو إعاقة

المطلقات والأرامل

الأسر الفقيرة التي لا يوجد لديها عائل

الفتيات اللاتي تجاوزن الـ 35 سنة ولم يتزوجن بعد

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على تلبية احتياجاتهم لتحسين مستوى حياتهم.