شروط التسجيل في رياض الأطفال 1445 عبر moe.gov.sa نظام نور وخطوات التسجيل

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446 والشروط المطلوبة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن الشروط اللازمة للتقديم في رياض الأطفال نظام نور، حيث يقوم نظام نور بتقديم خدمات تعليمية تسهل في عملية التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، كما يسهل الأمور على ولي الأمر خطوات التسجيل فلا يحتاج إلى الذهاب للمدرسة أو زيارة أي إدارة تعليمية.

الأوراق اللازمة للتسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446

للتسجيل في رياض الأطفال نظام نور يجب على أولياء الأمور تسجيل العديد من الأوراق للطفل وهي:

صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بولي الأمر.

استمارة الكشف الطبي للطفل .

جواب تسنين الطفل من إحدى المستشفيات المعتمدة بالسعودية.

صورة من سجل الأسرة.

شهادة خاصة بتطعيمات الطفل.

وثائق تثبت محل الإقامة للطفل.

إذا كان الطفل أجنبي يجب تقديم صورة من جواز السفر الخاصة به صورة من الإقامة.

كيفية التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446

يمكن التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446 بسهولة من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

لابد من الذهاب إلى منصة نور الإلكترونية وبعد ذلك تسجيل الدخول الي المنصة باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

وبعد ذلك قم بتسجيل طالب جديد وبعدها قم بإدخال جميع البيانات الشخصية والتأكد من صحتها، ثم قم بتحديد الروضة المراد تسجيل الطفل بها.

وبالخطوة التالية قم برفع الأوراق اللازمة للتقديم وبعد ذلك قراءة الشروط والأحكام و الموافقة عليها، ثم قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في رياض الأطفال نظام نور

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع بعض الشروط لكي يتم قبول الطفل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية: