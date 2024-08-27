هتاخد معاشات تقاعدية ومعاشات إعاقة.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتوفير الدعم والخدمات الأساسية لذوي الإعاقة من خلال كارت الخدمات المتكاملة، هذا الكارت الذكي يتيح للمستفيدين الحصول على مجموعة واسعة من الفوائد والخدمات التي تعزز جودة حياتهم في هذا المقال، نعرض كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وكذلك الخطوات اللازمة للتحقق من صدور الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة . من القائمة الرئيسية للموقع، اختر قسم “خدمات ذوي الإعاقة”. اضغط على خيار “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. أدخل الرقم القومي الخاص بك بدقة في الحقل المخصص. اضغط على الزر للبحث عن حالة طلبك. ستظهر لك شاشة تبين حالة طلبك. إذا تم قبول الطلب، ستجد معلومات حول موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي، أما في حالة الرفض، ستظهر لك أسباب الرفض مع إمكانية التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن أسباب الرفض.

خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

للتحقق من صدور كارت الخدمات المتكاملة، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من القائمة الرئيسية، اختر “خدمات ذوي الإعاقة” ثم اختر “الاستعلام عن طلبات ذوي الإعاقة”. أدخل رقمك القومي بدقة في الحقل المخصص. اضغط على الزر للتحقق من حالة الطلب. ستظهر لك شاشة توضح حالة طلبك، وإذا تم إصدار الكارت، ستتمكن من معرفة مكان استلامه.

ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة ذكية تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لذوي الإعاقة. توفر هذه البطاقة مجموعة من المزايا والخدمات التي تشمل: