سعر ومواصفات هاتف Realme GT5 Pro بأفخم تصميم وكاميرا عالية الدفة لرفاهية ملفتة

في الفترة الأخيرة قامت شركة ريلمي بالإعلان عن اقتراب صدور هاتف جديد بصناعة فاخرة وبتقنيات حديثة ومتطورة في الأسواق وبلا منافس وهو هاتف (Realme GT5 Pro)، وهو الأمر الذي أثار انتباه عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذين أظهروا رغبتهم الشديدة في التعرف على مواصفات هذا الهاتف والإمكانات الخاصة به كما أرادوا التعرف على جميع أسعار الهاتف للإسراع وشرائه.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro

أصبح في إمكان الجميع التعرف على مواصفات هاتفRealme GT5 Pro فقط من خلال الاتي:

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع (Snapdragon 8 Gen 3) بتكنولوجيا 4 نانو.

يملك الهاتف نظام تشغيل من نوع (Android 14) كما أنه يملك بطارية قوية تصل سعتها إلى 5400 ميللي أمبير.

يملك الهاتف كاميرا أمامية تصل جودتها إلى 32 ميجا بكسل وكاميرا خلفية ثلاثية تصل جودتها إلى 50 ميجا بكسل، 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بنسخ تخزين عديدة وهي 256* 512* 1000 جيجا مع 12/ 16 جيجا رام.

يملك الهاتف شاشة بدقة عالية تقدر بـ 2780* 1264، بحجم 6.78 انش

مزايا هاتف Realme GT5 Pro

إليك كافة مزايا هاتف Realme GT5 Pro التي كشفت عنها شركة ريلمي للمستخدمين:

تم تصميم الهاتف بدقة كبيرة وراقية.

تأتي شاشة الهاتف بتقنية أموليد وتدعم معدل تحديث يصل لـ 144 هرتز.

يوفر الهاتف خاصية تصوير فيديو بتقنية 8K.

يوفر الهاتف خاصية (Air Gestures) وهي المسؤولة عن تحريك الهاتف دون لمس الشاشة.

يدعم الهاتف الشحن السريع فتصل قدرة الشحن إلى 100 واط.

يملك الهاتف عدسة تقريب (زوم) تصل إلى X120 من سوني.

تدعم السماعات الخاصة به خاصية ستريو.

أسعار هاتف Realme GT5 Pro