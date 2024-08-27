نزل تردد قناة CN بالعربية الجديد بأعلى جودة وخلي طفلك يستمتع بأحلى أفلام الكرتون على مدار الساعة

يمكنك الآن تنزيل تردد قناة CN بالعربية الجديد والذي يعتبر من القنوات الهامة التي تهتم بالأفلام الكرتونية التي ينجذب إليها الأطفال في جميع بلدان العالم، كما تعرض هذه القناة الكثير من المغامرات الكرتونية التي يحبها صغار السن، ومن هذه الأفلام توم وجيري الشهير والمفضل لدى كافة الأطفال، وذلك هو السبب وراء البحث عن التردد الجديد لتلك القناة المميزة والشيقة.

تردد قناة CN بالعربية الجديد

إذا كنت من الباحثين عن تردد قناة CN بالعربية الجديد بعد تحديثها والتي تتميز بتسلية الأطفال وتقديم ما يرغبون من أفلام جديدة كرتونية، كما أن تلك القناة تعمل بدون حدوث توقف خلال اليوم، ويمكنك الحصول على التردد على القمر الصناعي نايل سات وهو متمثل كالاتى:

تردد القناة: 11277.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: v.

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيختلف قليلًا وهو كالتالي:

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل قناة CN بالعربية بترددها الجديد

تستطيع تنزيل التردد الجديد لهذه القناة بخطوات مبسطة بواسطة استخدامك لجهاز التحكم وتتبعها بدقة، وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي: