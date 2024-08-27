موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024 وحقيقة إيقاف صرف الدعم لبعض الفئات للدفعات المقبلة

الضمان الاجتماعي المطور من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة لمواطنين المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على تحمل ضغوطات الحياة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ولذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل دائم على اطلاع المواطنين على المستجدات الأخيرة الخاصة بالضمان والتي كان من أهمها موعد صرف الدفعات الحقيقي ونسبة الزيادة المضافة على معاشات المستفيدين.

حقيقة زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي المطور

وفقا لتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم نفي جميع الأخبار المتداولة على المواقع في الوقت الحالي والتي تؤكد وجود زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي المطور احتفالا باليوم الوطني، كما نبهت المواطنين السعوديين على عدم تصديق تلك الأخبار لأنها من مصادر غير موثوقة وتهدف إلى نشر الاضطراب بين المواطنين فقط وخلافا لذلك يجب أن يصدق المواطنين الأخبار الرسمية الصادرة من الوزارة فقط.

هل سيتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين الذين يستحقون الحصول عليه فقط، فقد قامت بالإشارة إلى وجود بعض الحالات التي سيمنع المستفيد فيها من الحصول على معاش الضمان وذلك للتأكد من عدم أحقيته، ففي حال اكتشاف عدم جدية وإصرار الفرد في البحث عن عمل فسيتم إيقاف معاش الضمان ولكي يتمكن الفرد من تجنب ذلك يجب عليه أن يسجل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي لها عن أن الدفعة رقم 33 من الضمان سيتم صرفها في يوم الأحد اليوم الأول من شهر سبتمبر وذلك لأن اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد لصرف المعاشات مع إمكانية تبكيره أو تأخيره وهو موضح كالاتي: