تقليل ساعات العمل.. عدد ساعات العمل الرسمية في العراق للموظفين للقطاعات العامة والخاصة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار متعلقة بتقليص عدد ساعات العمل الرسمية في العراق، هذه الأخبار أثارت فضول الموظفين والمهتمين بالشأن العام خاصة وأنها انتشرت بسرعة عبر العديد من الصفحات، ويتساءل الكثيرون عن مدى دقة هذه المعلومات وما إذا كانت الحكومة العراقية قد اتخذت بالفعل قرارا بتقليل ساعات العمل الرسمية في هذا الوقت تحديدا، وفي ظل الظروف المناخية الصعبة يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في توقيت العمل الرسمي.

عدد ساعات العمل الرسمية في العراق

أصدرت الحكومة العراقية قرارا جديدا بتقليص عدد ساعات العمل الرسمية في العراق بمدة ساعة واحدة حتى نهاية عام 2024، وقد تم الإعلان عن هذا القرار في 13 أغسطس:

يشمل هذا القرار كافة العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وقد لاقى اهتماما واسعا بين الموظفين الذين باتوا يبحثون عن المزيد من التفاصيل المتعلقة به وكيفية تأثيره على جداول أعمالهم اليومية.

جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة العراقية للتخفيف من العبء الذي يتحمله الموظفون، وخاصة في ظل الظروف المناخية التي تعاني منها البلاد بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان له تأثير كبير على أداء الموظفين، حيث تؤدي الحرارة الشديدة إلى انخفاض مستويات الطاقة والإنتاجية.

وتم الإعلان رسميا عن تعديل ساعات العمل، بحيث تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بدلا من الساعة الثانية بعد الظهر كما كان معمولا به سابقا.

القطاعات المستفيدة من تقليص ساعات العمل

تم تعديل أوقات الدوام الرسمي في بعض القطاعات المستفيدة من تقليص ساعات العمل وهي كالتالي: